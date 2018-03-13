В NYT назвали причину отставки Тиллерсона

pompeo

Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы.

Источники американского издания The New York Times назвали причину увольнения президентом Дональдом Трампом госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Трамп принял решение уволить Тиллерсона в рамках создания новой команды переговорщиков по ядерной проблеме КНДР.

В частности, Трамп рассчитывает на ее помощь в предстоящих переговорах с Ким Чен Ыном, которые возможно пройдут в мае.

По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, и ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не разговаривал с президентом и не знает причину своего увольнения.

О своем решении отправить Тиллерсона в отставку Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

Источник: НВ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде считают, что уход Тиллерсона не изменит курс США по поддержке УкраиныВ Раде считают, что уход Тиллерсона не изменит курс США по поддержке Украины
Крушение Boeing MH17 на Донбассе: журналисты Zembla назвали имена главных подозреваемыхКрушение Boeing MH17 на Донбассе: журналисты Zembla назвали имена главных подозреваемых
В Еврокомиссии назвали "раздутой" критику украинского закона об образованииВ Еврокомиссии назвали "раздутой" критику украинского закона об образовании
Экс-послы США назвали критически важные реформы для УкраиныЭкс-послы США назвали критически важные реформы для Украины
В Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по УкраинеВ Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по Украине
В США назвали один из самых больших страхов Кремля в отношении УкраиныВ США назвали один из самых больших страхов Кремля в отношении Украины
Трампа назвали худшим президентом США за всю историюТрампа назвали худшим президентом США за всю историю
В Администрации президента назвали неприемлемым погром офиса Россотрудничества на ПодолеВ Администрации президента назвали неприемлемым погром офиса Россотрудничества на Подоле
В Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской АмерикойВ Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской Америкой
Расследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемниковРасследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемников
Последние новости
Подгружаем последние новости