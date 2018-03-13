Минздрав начал менять модель вызова врачей на дом

Решение о том, нужно ли посещать вас на дому, будет принимать врач.

?Минздрав начал менять модель вызова врачей на дом
Фото: themuslimvoice.net

Министерство здравоохранения начало менять модель вызова врачей на дом в рамках реформы здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

До сих пор все обращения пациентов в медицинское учреждение регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом (031/у) работниками регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться, что он сделал все визиты по указанным вызовам.

Общение между врачами и пациентами происходило через регистратуру и строчку в журнале. Поэтому если проблема не требует визита, договориться об этом врач и пациент не могли.

С 13 марта форма 031/у отменяется.

Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом. "Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает минимум трем другим пациентам", - отмечает Минздрав.

Вся отчетность о приемах, проведенных врачом, сводится к четырем числам в день: общее количество обращений взрослых и детей, а также количество посещений взрослых и детей на дому. Эти сведения фиксируются в три раза сокращенной форме 039/у "Ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, центре первичной медико-санитарной помощи, консультации, на дому".

Подробнее о нововведениях Министерства здравоохранения читайте в статье "Медицинская реформа. Инструкция к применению".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Ежегодный форум "Украина-Европа" начал работу в ПольшеЕжегодный форум "Украина-Европа" начал работу в Польше
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взяткеИ.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
ГБР начало набирать следователейГБР начало набирать следователей
На Донбассе с начала дня ранен один украинский военныйНа Донбассе с начала дня ранен один украинский военный
С начала суток на Донбассе погиб военный, еще один раненС начала суток на Донбассе погиб военный, еще один ранен
В киевском парке Шевченко начался антиправительственный митингВ киевском парке Шевченко начался антиправительственный митинг
Бывшая модель журнала Playboy рассказала про отношения с ТрампомБывшая модель журнала Playboy рассказала про отношения с Трампом
Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн гривенНачальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн гривен
Экс-начальник киевской СБУ отказался давать показания в суде над ЯнуковичемЭкс-начальник киевской СБУ отказался давать показания в суде над Януковичем
Последние новости
Подгружаем последние новости