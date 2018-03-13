В Словакии после убийства журналиста проголосуют о вотуме недоверия правительству

Ранее в отставку ушли глава МВД, министр культуры и глава секретариата Совета безопасности.

?В Словакии после убийства журналиста проголосуют о вотуме недоверия правительству
Роберт Фицо

Парламент Словакии в понедельник, 19 марта, проведет голосование о вотуме недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо. Такое решение депутаты приняли 13 марта, передает Радио Свобода.

Для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов парламента.

Оппозиционные партии считают досрочные выборы необходимыми после убийства 26 февраля журналиста Яна Кучака и его невесты. Это мнение разделяет и часть депутатов из правящей коалиции.

Решение о голосовании о вотуме недоверия Фицо принято несмотря на отставку министра внутренних дел Роберта Калиняка.

Напомним, в конце февраля в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста - в своем доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен журналист Ян Кучак. Он занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. Вместе с ним была убита его невеста Марина Куснирова.

После убийства Кучака в стране разгорелся политический кризис. В отставку подал министр культуры Марек Мадарик, также свои посты покинули помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании Кучака.

Расследовать убийство будет Европейский парламент.


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