Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу

Хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству.

Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Детский сад (архивное фото)

С 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации, в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Фейсбуке.

Отмечается, что украинские медики ежегодно заполняли до 1 млн медкарт ребенка (026/у). Этот документ на восемь страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детсадах.

В Минздраве подчеркнули, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого выбрали его родители, подписав соответствующую декларацию.

"С 13 марта для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - говорится в сообщении.

Также планируется изменение порядка проведения медосмотра детей при поступлении в учебные заведения, о которых сообщат позже.

Напомним, ранее Минздрав предложил запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады.


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