В управлениях полиции Киева появятся кабинеты психоэмоциональной разгрузки

Правоохранителей будут расслаблять музыкой и ароматерапией.

В управлениях полиции Киева появятся кабинеты психоэмоциональной разгрузки
Фото: facebook.com/lutskpolice

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко поддержал инициативу создания в районных управлениях специальных сенсорных комнат для психоэмоциональной разгрузки.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Профессия полицейского требует высокой дисциплины, ответственности, мужества, глубоких и разносторонних знаний. Правоохранители преимущественно несут службу на глазах общественности, поэтому каждое действие полицейского - это действие представителя власти. Поэтому формирование психологической устойчивости при исполнении служебных обязанностей является главной целью психологов в погонах ", - рассказал начальник отдела психологического обеспечения полиции Киева Денис Романенко.

Он также отметил, что во время мониторинга морально-психологического климата в подразделениях столичной полиции было установлено, что большинство личного состава находится в нервном, возбужденном состоянии. "Учитывая это, по согласованию с руководством столичной полиции планируется создание комнат психологической разгрузки. В специально оборудованных кабинетах правоохранители смогут снять стресс, оставить свои проблемы. А работать с ними будут квалифицированные психологи, которые имеют профильное образование и опыт работы", - отмечается в сообщении.

По словам Романенко, в этих комнатах сотрудники полиции "смогут прослушать специально подобранные музыкальные передачи и насладиться тонизирующими фитонапитками". Также во время терапии их будут учить использовать дыхательные методики.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Также запланированы программы разгрузки с помощью ароматерапии, цветовой терапии и различных тренировок", - добавил он, отметив, что для правоохранителей важно уметь самостоятельно снимать стресс и преодолевать кризисные ситуации.

По словам Романенко, в ближайшее время планируется создать и оборудовать такие комнаты во всех районных управлениях полиции, в управлении полиции метрополитена и полках полиции особого назначения.

Напомним, что очередь на психологическую реабилитацию участников боевых действий на Донбассе в Киеве и области составляет 20 тыс. человек.


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