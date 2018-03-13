Аваков: РоSSия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени

"Угрозой внутри страны, по мнению главы МВД является "популизм на фоне пребывания украинцев в фрустрации".

Министр внутренних дел Арсен Аваков полагает, что в ближайшее время активизации действий РоSSии против Украины не будет, но прогнозирует активизацию на "гибридном фронте" к осени, накануне предвыборной кампании в Украине.

Об этом он заявил в ходе встречи в Европейской бизнес ассоциации в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"Мы заходим в период предвыборных игр во всех смыслах этого слова. С одной стороны, у нас внешний фактор. Выборы (президента РФ , - ред.) Путина в ближайшее воскресенье, потом чемпионат мира (по футболу в РоSSии, - ред.). До этого, я думаю, никакой эскалации со стороны РоSSии не произойдет", - сказал Аваков.

"Но ближе к осени РоSSия включится по полной программе. Когда я говорю по полной программе, я не имею в виду, что будет наступление вооруженных сил РФ ", - добавил он.

Глава МВД считает, что РФ будет прикладывать усилия на так называемом гибридном фронте, "тем более на фоне начинающейся предвыборной кампании в Украине, когда будут многократно усиливаться сигналы, дестабилизирующие ситуацию".

Что касается внутреннего фактора, то, по словам Авакова, угрозой внутри Украины является "популизм на фоне пребывания украинцев в фрустрации".