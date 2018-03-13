Аваков: РоSSия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени
"Угрозой внутри страны, по мнению главы МВД является "популизм на фоне пребывания украинцев в фрустрации".
Министр внутренних дел Арсен Аваков полагает, что в ближайшее время активизации действий РоSSии против Украины не будет, но прогнозирует активизацию на "гибридном фронте" к осени, накануне предвыборной кампании в Украине.
Об этом он заявил в ходе встречи в Европейской бизнес ассоциации в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы заходим в период предвыборных игр во всех смыслах этого слова. С одной стороны, у нас внешний фактор. Выборы (президента РФ, - ред.) Путина в ближайшее воскресенье, потом чемпионат мира (по футболу в РоSSии, - ред.). До этого, я думаю, никакой эскалации со стороны РоSSии не произойдет", - сказал Аваков.
"Но ближе к осени РоSSия включится по полной программе. Когда я говорю по полной программе, я не имею в виду, что будет наступление вооруженных сил РФ", - добавил он.
Глава МВД считает, что РФ будет прикладывать усилия на так называемом гибридном фронте, "тем более на фоне начинающейся предвыборной кампании в Украине, когда будут многократно усиливаться сигналы, дестабилизирующие ситуацию".
Что касается внутреннего фактора, то, по словам Авакова, угрозой внутри Украины является "популизм на фоне пребывания украинцев в фрустрации".
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов исключает активизацию военной агрессии РоSSии против Украины до июня. При этом при секретарь СНБО считает, что угроза наступления РФ со стороны аннексированного Крыма сохраняется и сегодня.
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Политика
13.03.2018 14:49