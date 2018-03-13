Аваков: РоSSия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени

"Угрозой внутри страны, по мнению главы МВД является "популизм на фоне пребывания украинцев в фрустрации".

Аваков: РоSSия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени
Арсен Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков полагает, что в ближайшее время активизации действий РоSSии против Украины не будет, но прогнозирует активизацию на "гибридном фронте" к осени, накануне предвыборной кампании в Украине.

Об этом он заявил в ходе встречи в Европейской бизнес ассоциации в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы заходим в период предвыборных игр во всех смыслах этого слова. С одной стороны, у нас внешний фактор. Выборы (президента РФ, - ред.) Путина в ближайшее воскресенье, потом чемпионат мира (по футболу в РоSSии, - ред.). До этого, я думаю, никакой эскалации со стороны РоSSии не произойдет", - сказал Аваков.

"Но ближе к осени РоSSия включится по полной программе. Когда я говорю по полной программе, я не имею в виду, что будет наступление вооруженных сил РФ", - добавил он.

Глава МВД считает, что РФ будет прикладывать усилия на так называемом гибридном фронте, "тем более на фоне начинающейся предвыборной кампании в Украине, когда будут многократно усиливаться сигналы, дестабилизирующие ситуацию".

Что касается внутреннего фактора, то, по словам Авакова, угрозой внутри Украины является "популизм на фоне пребывания украинцев в фрустрации".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов исключает активизацию военной агрессии РоSSии против Украины до июня. При этом при секретарь СНБО считает, что угроза наступления РФ со стороны аннексированного Крыма сохраняется и сегодня.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: перед обысками в палаточном городке Семенченко выносил сумки, возможно, с оружиемАваков: перед обысками в палаточном городке Семенченко выносил сумки, возможно, с оружием
В Раде считают, что уход Тиллерсона не изменит курс США по поддержке УкраиныВ Раде считают, что уход Тиллерсона не изменит курс США по поддержке Украины
140 конгрессменов потребовали от Трампа ввести новые санкции против РФ140 конгрессменов потребовали от Трампа ввести новые санкции против РФ
Порошенко: Украина введет санкции против организаторов выборов президента РФ в КрымуПорошенко: Украина введет санкции против организаторов выборов президента РФ в Крыму
Евросоюз продлил санкции против РФ за аннексию КрымаЕвросоюз продлил санкции против РФ за аннексию Крыма
Спикеры парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы и Латвии заявили об опасности "Северного потока-2"Спикеры парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы и Латвии заявили об опасности "Северного потока-2"
Возле дома Авакова устроили акцию из-за сноса палаток у РадыВозле дома Авакова устроили акцию из-за сноса палаток у Рады
В Чили открыли дипломатическую миссию УкраиныВ Чили открыли дипломатическую миссию Украины
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Порошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТОПорошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости