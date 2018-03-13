Аваков: перед обысками в палаточном городке Семенченко выносил сумки, возможно, с оружием

Из задержанных 112 человек отпущены все, кроме двоих.

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что в сумках, которые выносил народный депутат Семен Семенченко перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие.

Об этом он заявил в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"У полицейских не хватило духа, когда выходил оттуда неприкосновенный Семенченко, за 15 минут до начала (следственных действий, - ред.), с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - сказал Аваков.

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он также отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было принято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал Аваков, добавив, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которые было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как ранее сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, подозрения были предъявлены по ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 3 марта полиция начала демонтировать палаточный городок под Радой, который там находился с осени прошлого года. В ходе столкновений между митингующими и правоохранителями были задержаны более 100 человек. Полицейские также нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова и пять дымовых мин.