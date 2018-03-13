В Молдове экс-депутат получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РоSSии

Юрий Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 годах, а также и с 2010 по 2014-й годы.

В Молдове экс-депутат получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РоSSии
Экс-депутат Юрий Болбочану под арестом
Фото: golos.md

Бывший депутат парламента Молдовы Юрий Болбочану приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу РоSSии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

"По приговору суда Кишинева бывший депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по ст.337 п.1 "измена Родине", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", - говорится в сообщении.

Приговор не является окончательным, он может быть обжалован.

Напомним, Болбочану был арестован 17 марта 2017 года и вскоре истекал срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемому не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он должен быть освобожден.

Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован роSSийскими спецслужбами, собирал и передавал информацию, которая могла использоваться против интересов Молдовы, за материальное вознаграждение. В ходе расследования было установлено сотрудничество с иностранной разведывательной службой, которая выражается в "организации тайных систематических встреч, применение специальных методов и техники, использование скрытых каналов связи, выплата денежной компенсации за выполненные поручения".

Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 годах, а также и с 2010 по 2014-й годы.


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