"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом

Священнослужитель УПЦ МП Игорь Савва из Запорожья, отстраненный от служб из-за своего проукраинского взгляда, рассказал, как пару лет назад высокопоставленные чины агитировали голосовать на выборах за беглого экс-Президента Украины Виктора Януковича.

По его словам, архиерей собирал священнослужителей и приказывал им голосовать за правильного кандидата - Януковича. В ином случае - они лишаться всех привилегий, в том числе и приходов. Для "уверенности" в своем правильном выборе им давали конверты с вознаграждением так сказать за "правильную позицию". Савва отметил, что это было на самом деле кощунством, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ .

Он подчеркнул, что в 2014 году, когда начались кровопролитные бои на Донбассе, УПЦ МП открыто стала на сторону защитников "русского мира", так сказать перешли на сторону зла.

Священник рассказал, что некоторые его коллеги обманом пытались затащить в свою церковь прихожан, якобы только к ним пришел Иисус Христос, и только с их помощью можно попросить помощь у Господа Бога.

В свою очередь, коллега Игоря Саввы, спикер УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря согласился со священником. По его мнению, чем больше священнослужителей расскажут правду, тем быстрее "упадет" рейтинг УПЦ МП в Украине.