Рада до четверга доработает изменения в УПК и снимет нормы "давления на бизнес"

Есть несколько принципиальных норм, которые необходимо согласовать.

Верховная Рада до четверга доработает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и снимет нормы "давления на бизнес".

Об этом LB.ua заявил представитель правительства в парламенте, народный депутат фракции БПП Вадим Денисенко.

"По состоянию на сейчас проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства (№7547 от 05.02.2018) отложен на четверг. Мы надеемся, что спорные нормы, касающиеся усиления давления на бизнес, будут исправлены. Думаю, что эти нормы будут сняты и проект закона будет рассмотрен в четверг", - сказал он.

С его слов, на данный момент есть несколько принципиальных норм, которые необходимо согласовать и исключить "скрытое давление на бизнес". В первую очередь, по его мнению, необходимо исключить нормы, нивелирующие ранее принятый закон "Маски-шоу стоп", которым запрещались необоснованные обыски предпринимателей. Ещё одна норма касается процедуры разрешения и наложения ареста. Изначально предполагалось, чтобы следователь, который хочет наложить арест, должен обратиться в суд по месту регистрации.

"Но законопроект в текущей редакции предполагал возврат к старым схемам, когда через любой районный суд, не по месту регистрации, можно было бы получить разрешение на арест. Естественно, это скрытые нормы давления на бизнес", - сказал Денисенко.

В свою очередь, одна из авторов законопроекта и народный депутат фракции БПП Оксана Продан отметила LB.ua, что не нашла там нормы, которые каким-то образом усиливают давление на бизнес.

"Они просто собирают голоса под законопроект. Думаю, что после принятия законопроекта в первом чтении все нормы будут доработаны. Тем более, что законе есть достаточно большое количество норм, на принятии которых настаивает общество", - добавила нардеп.

По оценкам нардепа БПП и члена Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правовой политики Валерия Карпунцова, речь идёт о нескольких таких нормах.

"В частности, законопроект обеспечивает самостоятельность органов досудебного расследования при сборе доказательств и установления подозреваемых лиц. А также исключает монополизацию на проведение экспертиз исключительно государственными учреждениями. Ведь сегодня повсеместно все стоят в очередях за экспертизой исключительно в госучреждения. Вместо того, чтобы заниматься следствием и своим делом, они просто вынуждены стоять в очередях. А это искусственное затягивание времени", - добавил он.

Напомним, ранее Комитет рекомендовал принять за основу законопроект №7547, который направлен устранение недостатков, появившихся в УПК в результате принятия ВР 3 октября 2017 Закона "О внесении изменений в ряд кодексов и других законодательных актов".

Он касается отмены поправок к статьям 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 УПК, которые в случае вступления в силу парализуют работу всей правоохранительной системы. Речь идет о сохранении нынешней редакции, согласно которой следователь может обращаться с ходатайствами об избрании меры пресечения, аресте имущества или отстранении подозреваемого от должности в суд по месту нахождения органа досудебного расследования. Также проект закона №7547 отменяет внесенные изменения в порядок назначения и проведения экспертизы (статьи 242-244 УПК Украины). Кроме того, парламентарии предлагают оставить действующую редакцию ст. 303, 305, 307, 309 УПК Украины (относительно полномочий судьи отменять сообщение о подозрении и статус подозреваемого в уголовном производстве).