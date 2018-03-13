Надежду Савченко уличили во лжи о ее местонахождении

"Савченко утверждает, что она в Страсбурге, но делегация ПАСЕ сейчас в Париже... при этом фото похожи на Брюссель".

Надежду Савченко уличили во лжи о ее местонахождении
Виктория Сюмар
Фото: nfront.org.ua

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко уличили во лжи о ее местонахождении.

Об этом в кулуарах парламента заявила глава Комитета по вопросам информационной политики Виктория Сюмар, передает корреспондент LB.ua.

"Я думаю, что нардеп Надежда Савченко сама до конца не понимает где она находится. Она утверждает, что находится в Страсбурге. Но наша делегация ПАСЕ сейчас находится в Париже. При этом фотографии, которые размещает Савченко, больше похожи на Брюссель", - заявила она.

Согласно официальному графику работы Европарламента, сейчас в Страсбурге проходит обычное заседание сессии. На это заседание законодательного органа ЕС может быть приглашен украинский депутат любым другим коллегой из Европарламента.

Но Савченко на своей странице в Фейсбуке написала, что находится в "Страсбурге, на сессии ПАСЕ".

Хотя заседание ПАСЕ с участием украинской делегации в эти числа продолжается в Париже.

"Савченко или не понимает разницы между заседаниями Европарламента и заседаниями ПАСЕ, либо врет о том, где находится", - отметил нардеп "Народного фронта" Юрий Береза.

Также сегодня в своем Фейсбуке Савченко обнародовала письмо на имя главы СБУ Василия Грицака, в котором говорится, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС". По ее словам, об этой поездке она официально проинформировала первый отдел аппарата Верховной Рады, то есть СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

Напомним, в понедельник генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко была вызвана на допрос в СБУ на вторник 13 марта. Допрос касается дела главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на руководство страны. Савченко хотела взять Рубана на поруки, но суд постановил арестовать его на два месяца, до 6 мая, без определения залога.

Утром в понедельник Савченко покинула территорию Украины для участия в международной конференции. В пресс-службе депутата заявили, что в настоящее время она находится в ПАСЕ с рабочим визитом. Повестки на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Рады 12 марта, сообщила СБУ.

Сама Савченко заявила, что не вернется в Украину до 16 марта, а на допрос явится, когда получит повестку лично в руки.


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