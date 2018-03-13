Климкин считает опасным предложение Собчак о повторном референдуме в Крыму

"Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", - отметил глава МИДа.

Климкин считает опасным предложение Собчак о повторном референдуме в Крыму
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал опасным предложение кандидата в президенты РоSSии Ксении Собчак провести в аннексированном Крыму повторный референдум.

Об этом он заявил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве, передает "Крым.Реалии".

Климкин также отметил, что любой референдум в Украине должен проводиться на всей территории страны.

"В 2014-м году она (Ксения Собчак, - ред) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак - опасны. Если это ее искренняя позиция - будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", - отметил Климкин.

Напомним, в октябре прошлого года, после объявлении о решении участвовать в президентских выборах, Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине. Этим высказыванием кандидата в президенты РФ заинтересовалась Федеральная служба безопасности РФ и провела лингвистическую экспертизу заявлений Собчак о Крыме на предмет "призывов к сепаратизму".

В феврале, выступая в американском Центре стратегических и международных исследований, Собчак заявила, чт РФ не должна отдавать аннексированный Крым Украине и предложила провести международный референдум о принадлежности полуострова. На вопрос, считала бы они справедливым, если бы Китай с населением гораздо больше, чем РоSSия, захватил часть роSSийской территории, а потом предложил провести такой референдум, Собчак ответила: "Это нельзя сравнивать".

6 марта Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с письмом для получения разрешения на предвыборную поездку в Крым. Глава МИД Климкин счел запрос Собчак признаком шизофрении и предложил кандидату в президенты РФ пообщаться с крымскими татарами в Киеве.


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