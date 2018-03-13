В Раде считают, что уход Тиллерсона не изменит курс США по поддержке Украины

У Украины в США есть поддержка как со стороны республиканцев, так и демократов.

Уход Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США не изменит курс американского правительства по поддержке Украины.

Об этом в комментарии LB.ua сказала глава комитета ВР по вопросам иностранных дел Анна Гопко.

Фото: telegraf.com.ua Ганна Гопко

"Америка всегда славилась стабильностью своих государственных институтов и такой же политикой. Поэтому назначение нового госсекретаря и увольнение Рекса Тиллерсона не повлечёт каких-то изменений для нас. Ведь сегодня между Украиной и США есть стратегическое партнёрство. И при президенте США Трампе наши отношения только укрепились", — заявила она.

Нардеп обратила внимание на то, что у Украины на данном этапе есть двусторонняя поддержка как со стороны республиканцев, так и демократов.

"Поэтому я думаю, что тот стратегический курс, который был взят на усиление санкций против РоSSии, защиту интересов Украины, однозначно будет продолжен после увольнения Тиллерсона и назначения Помпео... А на фоне последних событий, связанных с отравлением [в Великобритании роSSийского шпиона-перебежчика] Скрипаля, думаю, что это давление на РоSSию международного сообщества и тех же Штатов ещё больше усилится", — прогнозирует она.

В свою очередь член комитета ВР по вопросам европейской интеграции, нардеп фракции БПП Оксана Юринец напомнила, что для Украины уже экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон запомнился фактически только заявлениями о поддержке Украины.

Фото: Макс Левин Оксана Юринец

"Но когда политик такого уровня пусть публично выражает свою позицию, это уже позитив. Любое выступление в нашу защиту такого уровня — это уже важно для Украины. Ведь за этим стоит целая команда. Даже если он просто об этом говорил. Как, например, в вопросе предоставления нам оружия. Уже сами разговоры о готовности предоставить нам оружие — это сдерживающий фактор для агрессора", — считает она.

Парламентарий сообщила, что в начале февраля текущего года украинская делегация провела более сорока встреч в Конгрессе США .

"Могу сказать по итогам этих встреч, что кроме Тиллерсона у нас есть много проукраинских представителей, как в Конгрессе, так и Сенате. Ситуация с поддержкой Украины в США очень положительная. Поэтому в отдельных личностях и кадровых изменениях в Штатах я не вижу прямых последствий для Украины. Каких-то угроз изменения курса в отношении Украины точно нет", — сказала Юринец.