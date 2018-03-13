Отравление Скрипаля в Британии укладывается в общую канву роSSийской агрессии, с которой хорошо знакома Украина, - посол

Теперь и в Солсбери РоSSия систематически разрушает основы международного правопорядка.

Отравление Скрипаля в Британии укладывается в общую канву роSSийской агрессии, с которой хорошо знакома Украина, - посол
Фото: focus.ua

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль укладывается в общую канву роSSийской агрессии против Украины и теперь уже и против мирового сообщества.

Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф написала в своем блоге.

“Отравление Сергея и Юлии Скрипаль вполне укладывается в общую канву роSSийской агрессии, с которой Украина слишком хорошо знакома. В Крыму, на Донбассе, а теперь, кажется, и в Солсбери РоSSия систематически разрушает основы международного правопорядка”, - написал Гоф.

Посол уверена, что действия РоSSии в Украине и в Великобритании “представляют серьезную угрозу не только для наших двух стран, но и для всего законопослушного международного сообщества”. “Мы должны вместе ответить на них, чтобы наши граждане могли быть уверены, что мы не будем терпеть враждебные действия РоSSии против наших стран, наших интересов и наших ценностей”, - уверена она.

В связи с инцидентом Великобритания, по словам посла, подготовит собственный двусторонний ответ, который будет состоять “из жестких и соответствующих мер согласно наших демократических ценностей и принципов верховенства права. “Но это не просто дело двусторонних отношений”, - считает Гоф.

По ее словам, вчера министр иностранных дел Борис Джонсон вызвал к себе роSSийского посла в Лондоне с требованием, чтобы сегодня до полуночи РоSSия предоставила официальные объяснения Великобритании и Организации по запрещению химического оружия о том, каким образом она потеряла контроль над своими запасами. “При отсутствии удовлетворительного ответа со стороны РоSSии правительство Соединенного Королевства будет считать инцидент в Солсбери покушением на убийство, спонсируемым государством, на британской территории с использованием запрещенного оружия в нарушение Конвенции о химическом оружии и международного права. Словом, незаконным использованием силы роSSийским государством против Великобритании и первым случаем агрессивного использования нервно-паралитического вещества любого типа на европейской территории после Второй мировой войны”, - подчеркнула посол Великобритании в Украине.

Как известно, в воскресенье 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль был найден без сознания на лавочке в парке в городе Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом боевого типа "Новичок", который разработали в РоSSии. Сейчас они находятся в критическом состоянии. Воздействию химатаки также подвергся офицер полиции. К расследованию и обезвреживанию загрязнения привлечено сотни военных специалистов.

Мировые эксперты, работающие в военной научно-технической лаборатории г. Портон-Даун, идентифицировали это вещество как "Новичок". РоSSия ранее синтезировала это химическое соединение и могла бы делать это сейчас. Учитывая этот факт, а также анализ фактов совершенных Россией государственных убийств заставило британские власти сделать вывод о высокой вероятности ответственности РоSSии. Таким образом, рассмтариваются два возможных сценариев: или роSSийские власти осуществили покушение на убийство на британской земле, используя запрещенное химическое оружие, которое было применено неизбирательно. Или роSSийские власти потеряли контроль над хранением и распространением этого вредного вещества и позволили попасть ему в руки других лиц.


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