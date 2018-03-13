Глава МИД Франции посетит Украину 23 марта

Жан-Ив Ле Дриан впервые приедет в Киев.

Глава МИД Франции посетит Украину 23 марта
Жан-Ив Ле Дриан
Фото: gouvernement.fr

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 23 марта посетит Украину.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, 16 февраля в Мюнхене должна была пройти встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина и РоSSия), но по ряду причин она не состоялась.

После этого Климкин заявил, что встреча пройдет в ближайшем будущем.

Переговоры в формате "нормандской четверки" должны активизироваться после формирования нового правительства Германии.


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