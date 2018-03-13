Глава МИД Франции посетит Украину 23 марта
Жан-Ив Ле Дриан впервые приедет в Киев.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 23 марта посетит Украину.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
Напомним, 16 февраля в Мюнхене должна была пройти встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина и РоSSия), но по ряду причин она не состоялась.
После этого Климкин заявил, что встреча пройдет в ближайшем будущем.
Переговоры в формате "нормандской четверки" должны активизироваться после формирования нового правительства Германии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
13.03.2018 10:04