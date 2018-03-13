Рада приняла ранее ветированный законопроект о стабилизации работы "Черноморнефтегаза"
Он предусматривает введение моратория на банкротство компании.
Верховная Рада во вторник, 13 марта, приняла ранее ветированный законопроект №5370 о стабилизации работы государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз", который предусматривает введение моратория на его банкротство до 1 января 2019 года.
За документ, в котором были учтены предложения президента Петра Порошенко, проголосовали 230 народных депутатов.
Законопроект был первый раз принят в мае 2017 года, но в июне того же года Порошенко наложил на него вето. Президент сообщил, что принятый закон не может быть подписан, так как он предусматривал остановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения судебных решений, что противоречит нормам Конституции Украины, которыми закреплены обязательность судебного решения и обеспечения государством исполнения судебного решения в установленном законом порядке.
Напомним, 17 марта 2014 года власти аннексированного Россией Крыма "национализировали" имущество "Черноморнефтегаза" на территории полуострова и в границах континентального шельфа. Компания сохранила юридический статус на контролируемой Украиной территории.
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13.03.2018 10:04