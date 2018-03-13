Рада приняла ранее ветированный законопроект о стабилизации работы "Черноморнефтегаза"

Он предусматривает введение моратория на банкротство компании.

Верховная Рада во вторник, 13 марта, приняла ранее ветированный законопроект №5370 о стабилизации работы государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз", который предусматривает введение моратория на его банкротство до 1 января 2019 года.

За документ, в котором были учтены предложения президента Петра Порошенко, проголосовали 230 народных депутатов.

Законопроект был первый раз принят в мае 2017 года, но в июне того же года Порошенко наложил на него вето. Президент сообщил, что принятый закон не может быть подписан, так как он предусматривал остановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения судебных решений, что противоречит нормам Конституции Украины, которыми закреплены обязательность судебного решения и обеспечения государством исполнения судебного решения в установленном законом порядке.