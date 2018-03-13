Депутат Березкин вошел в группу "Воля народа"

"Воля народа" пятый раз избежала роспуска.

Депутат Березкин вошел в группу "Воля народа"
Станислав Березкин
Фото: Голос Столицы

Депутат Верховной Рады Станислав Березкин, который 28 февраля вышел из группы "Возрождение", перешел в "Волю народа".

Об этом на утреннем заседании парламента сообщил спикер Андрей Парубий.

"Согласно заявлению и согласно ч.3 ст.60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о вхождении народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича в состав депутатской группы "Воля народа".

Березкин в 2014 году выиграл выборы в Раду в одномандатном округе №100 Кировоградской области.

После вхождения депутата в "Волю народа" в этой группе стало 19 депутатов. Согласно регламенту, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем в наименьшей фракции, сформированной в течение первой сессии. Такой фракцией являлось "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в составе 19 человек.

В "Воле народа" последние четыре месяца было только 18 человек после выхода Владимира Литвина, но Парубий не стал ее распускать.

"Воля народа" балансирует на грани роспуска уже долгое время. Первый раз ее спас весной 2015 года Сергей Мельничук, изгнанный из фракции Радикальной партии; второй - Александр Фельдман в ноябре 2016 года; третий - Сергей Шахов в феврале 2017 года, четвертый раз - Максим Микитась и Александр Супруненко в сентябре 2017 года.


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