Савченко не вернется в Украину до 16 марта

Депутат просит вручить ей повестку на руки.

Савченко не вернется в Украину до 16 марта
Надежда Савченко в Страсбурге
Фото: facebook/Надія савченко

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не получала повестку о вызове на допрос в Службу безопасности Украины по делу задержанного с арсеналом оружия Владимира Рубана. Она пообещала прибыть на допрос, когда получит повестку на руки.

В своем фейсбуке нардеп обнародовала письмо на имя главы СБУ Василия Грицака, в котором говорится, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС". По ее словам, об этой поездке она официально проинформировала первый отдел аппарата Верховной Рады, то есть СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

"Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля в деле Владимира Рубана […] лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения. […] В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно (на руки - ИФ) вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок […] я прибуду на допрос в СБУ", - написала Савченко.

Во вторник издание "Страна" со ссылкой на источники сообщило, что Савченко и Рубан обсуждали с несколькими высокопоставленными офицерами Главного управления разведки Министерства обороны вооруженный переворот в стране.

Напомним, в понедельник генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко была вызвана на допрос в СБУ на вторник, 13 марта, по делу Рубана, однако ранним утром в понедельник покинула территорию Украины для участия в международной конференции. В пресс-службе Савченко заявили, что парламентарий в настоящее время находится в ПАСЕ с рабочим визитом, повесток или приглашений на допрос она не получала.

Повестки на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта, сообщила СБУ вечером в понедельник.


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