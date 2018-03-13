Рада провалила все три законопроекта по ГБР

Ирина Луценко уверена, что проекты быстро доработают и проголосуют.

Депутаты Верховной Рады не смогли принять ни один из трех законопроектов, направленных на запуск работы Госбюро расследований. По мнению народного депутата от фракции БПП, члена Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правовой политики Валерия Карпунцова, это произошло из-за того, что в парламенте нет политической воли для запуска ГБР. Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

«Сегодня Рада провалила все три законопроекта для начала полноценной работы Государственного бюро расследований (ГБР), отправив их на доработку в комитет только по одной причине. В парламенте нет политической воли для запуска ГБР. Поэтому как таковых претензий и принципиальных правок к законопроектам, кроме высоких зарплат членов ГБР, не было. Но это не та претензия и суть вопроса. Просто никто не хочет запуска Бюро. На словах все «за», но на практике боятся ГБР», - заявил он.

Нардеп прогнозирует, что запуск ГБР может затянуться не на один месяц.

«Если ещё и досрочные выборы грянут летом, тогда точно ГБР не заработает в ближайшие месяцы. Тогда отложат все минимум ещё на 6 месяцев», - уверен он.

В свою очередь, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заверила, что профильный комитет ВР оперативно доработает все три законопроекта для запуска Госбюро расследований.

«Воля парламента для принятия закона есть. Просто три законопроекта ещё нужно доработать. Законопроекты будут доработаны по сокращённой процедуре и внесены в парламент», — сказала она в кулуарах Рады.