Антон Геращенко: не факт, что голосование по кадрам состоится на этой неделе

"По кадрам. Обсуждали этот вопрос, но пока еще окончательного решения не принято".

Антон Геращенко: не факт, что голосование по кадрам состоится на этой неделе
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады, член фракции "Народного фронта" Антон Геращенко не исключает, что кадровые вопросы, в числе которых назначение нового главы Национального банка, будут отложены на следующую пленарную неделю

"По кадрам. Обсуждали этот вопрос, но пока еще окончательного решения не принято", - сказал он в кулуарах парламента, отвечая на вопрос журналиста LB.ua.

"Не факт", что это решение удастся принять на этой неделе, добавил депутат.

"Кадровые вопросы - самые болезненные. Вопросы главы Национального банка, вопросы главы Счетной палаты вопросы назначения омбудсмена - есть разные позиции разных фракций и групп. Парламентаризм подразумевает консолидацию голосов, нужно, чтобы было не меньше половины голосов, - это и есть демократия, демократический процесс", - сказал Геращенко, признав, что одних голосов коалиции для этого недостаточно.

По данным источника LB.ua во фракции "Блока Петра Порошенко", каждая заинтересованная сторона рассчитывает, что их "назначенец" будет рассмотрен первым, потому что высок риск, что на остальных голосов просто не хватит.

Напомним, что Верховная Рада уже 11 месяцев не может отправить в отставку главу Национального банка Валерию Гонтареву. Она подала заявление еще в апреле 2017 года. На эту должность предложена кандидатура Якова Смолия, нынешнего и.о. председателя НБУ, но она не находит достаточной поддержки.

Глава Счетной палаты Роман Магута находится под следствием по подозрению в злоупотреблении властью. По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2015 года председатель Счетной палаты, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты, путем подготовки и подписания ряда служебных документов осуществил умышленные действия по отчуждению двухкомнатной служебной квартиры в Киеве в частную собственность ее родственника.

Срок полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года.


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