Рада рассмотрит представление на Бакулина в четверг

Депутаты начнут работу с рассмотрения этого вопроса.

Рада рассмотрит представление на Бакулина в четверг
Евгений Бакулин
Фото: 112.ua

Верховная Рада 15 марта первым вопросом рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок").

Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий на заседании Рады.

12 марта комитет Рады по вопросам регламента и организации работы рассмотрел представления и предоставил положительный вывод. Генеральный прокурор Юрий Луценко при этом сообщил, что Бакулин уже несколько лет находится за пределами Украины и не появляется на заседаниях Верховной Рады.

Напомним, 16 февраля Луценко подал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бакулина в рамках расследования аферы с закупкой "вышек Бойко" по завышенной стоимости.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду.

Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу".


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