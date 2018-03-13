Британия вызвала посла РФ и выставила дедлайн по покушению на Скрипаля

Великобритания вызвала роSSийского посла для разъяснений об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Associated Press.

«Великобритания вызвала роSSийского посла для объяснений, каким образом роSSийское нервно-паралитическое вещество было использовано против бывшего шпиона», — говорится в сообщении агентства.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с «высокой вероятностью» РоSSия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обоих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала РоSSия.

Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в РоSSии есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ роSSийского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против РоSSии.

Среди возможных мер Мэй назвала пересмотр присутствия британской делегации в составе высокопоставленных чиновников и политиков на ЧМ по футболу в РоSSии.