Военный погиб, семь получили ожоги из-за пожара на полигоне "Широкий лан"

Пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании печки.

Военный погиб, семь получили ожоги из-за пожара на полигоне "Широкий лан"
Полигон "Широкий лан", архивное фото
Фото: Виктор Муженко / Facebook

Один военнослужащий погиб, семь пострадали в результате пожара, возникшего на 235-м общевойсковом полигоне ("Широкий лан") в Николаевской области в ночь на вторник, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Пожар возник в результате нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время, сгорела одна палатка.

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы их жизни нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

На место чрезвычайного происшествия выехал командующий Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, в ночь на 1 февраля 2015 года в селе Красный Чабан Херсонской области случился пожар в полевом лагере воинской части, в результате которого шесть военнослужащих ВСУ погибли, 11 получили ранения.


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