Следствие имеет запись переговоров Рубана и Захарченко о подготовке терактов

Юрий Луценко уверяет, что доказательства очень серьезные.

Следствие имеет запись переговоров Рубана и Захарченко о подготовке терактов
Владимир Рубан
Фото: Сергей Нужненко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о наличии аудио- и видеодоказательств того, что задержанный с арсеналом оружия Владимир Рубан контактировал с главарем "ДНР" Александром Захарченко.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает наш КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее - все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того - это выложено в аудио, - что он контактировал при этом с Захарченко и планировал террористический акт", - рассказал Луцнеко в интервью телеканалу Zik.

По словам генпрокурора, теракт планировался масштабный. Но обнародовать доказательства, добавил Луценко, можно будет после завершения следствия.

"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ состоятельна. Но у нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.

"При этом надо вспомнить, что была еще первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", - отметил генпрокурор.

Напомним, Рубан был задержан 8 марта с большим арсеналом оружия в пункте пропуска при выезде из "ДНР". Его подозревают в подготовке покушения на руководство страны.


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