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Депутат Сумского горсовета задержан за взятку Его подозревают в получении 4,5 тысячи долларов США от частного предпринимателя. Фото: ssu.gov.ua Служба безопасности Украины и органы прокуратуры задержали по подозрению в получении взятки депутата, председателя одной из постоянных комиссий Сумского городского совета. Об этом сообщается на сайте СБУ . Его подозревают в получении 4,5 тысячи долларов США за содействие частному предпринимателю в продлении срока аренды земельного участка. Фото: ssu.gov.ua Депутата задержали 12 марта во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум. Подозрение предъявлено по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Фото: ssu.gov.ua Согласно данным сайта горсовета, главой постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии является депутат Вячеслав Степченко (БПП "Солидарнгость").

LB.ua

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