140 конгрессменов потребовали от Трампа ввести новые санкции против РФ

Президента США обвинили в невыполнении закона.

140 конгрессменов потребовали от Трампа ввести новые санкции против РФ
Фото: kestan.com

Представители демократического меньшинства в палате представителей конгресса США составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против РоSSии за вмешательство в президентские выборы 2016 года, пишет The Hill.

Всего обращение к президенту подписали 140 конгрессменов. Они напомнили, что летом 2017 года более 400 депутатов нижней палаты от обеих партий приняли закон о противодействии противникам США путем санкций (CAATSA). Президент подписал его 2 августа 2017 года.

"Ваши действия за последний год показали, что вы будете постоянно оправдывать президента Путина и отрицать его признанное содействие вашей кампании в 2016 году", - говорится в письме.

"Этими последними действиями вы игнорируете закон и прерогативы равноправной ветви власти и даете понять РоSSии, что ничего не сделаете, чтобы остановить дополнительное вмешательство в наши выборы", - заявили авторы послания.

"Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, конгресс должен действовать самостоятельно", - предупредили демократы.

Напомним, 27 февраля глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о разработке новых санкций против РоSSии и назвал конкретные сроки их введения. "Вы можете рассчитывать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - сказал он тогда.


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