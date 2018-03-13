Имена главных подозреваемых в деле о сбитом Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшем рейс "Амстердам - Куала-Лумпур" над Донбассом в 2014 году, появились в нидерландском издании независимых журналистских расследований Zembla.

В списке лиц, которых подозревают в причастности к сбивание самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики террористической организации "ДНР" и кадровые роSSийские военные Игорь Гиркин-Стрелков, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев, пеоедает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ .

Журналисты издания ссылаются на экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и бывшего главного следователя СБУ в деле МН17 Василия Вовка.

"Мы провели уголовное расследование по обвинениям в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиным, Плотницким, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных и мы знаем, кто они", – заявил в интервью Zembla Наливайченко.

Журналисты отметили, что СБУ определила группу из семи человек, которые причастны к катастрофе МН17. СБУ предоставила Объединенной команде следователей по этому делу многочисленные материалы, и 150 тыс. записей перехваченных телефонных переговоров.

Нидерландское издание сообщает, что команда исследователей сконцентрировалась не на тех, кто конкретно обслуживал роSSийский ракетный комплекс "Бук", из которого и был сбит самолет МН-17, а на тех, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам - Куала-Лумпур", был сбит над территорией оккупированного Донбасса.

Позже экспертами Bellingcat было установлено, что причиной падения самолета стала ракетная установка "Бук", переброшенная на Донбасс из РоSSии. Этим лично руководил отставной роSSийский генерал-майор Сергей Дубинский с позывным "Хмурый".