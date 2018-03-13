Крушение Boeing MH17 на Донбассе: журналисты Zembla назвали имена главных подозреваемых

Донбасс

Имена главных подозреваемых в деле о сбитом Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшем рейс "Амстердам - Куала-Лумпур" над Донбассом в 2014 году, появились в нидерландском издании независимых журналистских расследований Zembla.

В списке лиц, которых подозревают в причастности к сбивание самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики террористической организации "ДНР" и кадровые роSSийские военные Игорь Гиркин-Стрелков, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев, пеоедает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ.

Журналисты издания ссылаются на экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и бывшего главного следователя СБУ в деле МН17 Василия Вовка.

"Мы провели уголовное расследование по обвинениям в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиным, Плотницким, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных и мы знаем, кто они", – заявил в интервью Zembla Наливайченко.

Журналисты отметили, что СБУ определила группу из семи человек, которые причастны к катастрофе МН17. СБУ предоставила Объединенной команде следователей по этому делу многочисленные материалы, и 150 тыс. записей перехваченных телефонных переговоров.

Нидерландское издание сообщает, что команда исследователей сконцентрировалась не на тех, кто конкретно обслуживал роSSийский ракетный комплекс "Бук", из которого и был сбит самолет МН-17, а на тех, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам - Куала-Лумпур", был сбит над территорией оккупированного Донбасса.

Позже экспертами Bellingcat было установлено, что причиной падения самолета стала ракетная установка "Бук", переброшенная на Донбасс из РоSSии. Этим лично руководил отставной роSSийский генерал-майор Сергей Дубинский с позывным "Хмурый".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций по всей странеСБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций по всей стране
За сутки на Донбассе погиб один военный, трое раненыЗа сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
На Донбассе погиб военный, еще двое раненыНа Донбассе погиб военный, еще двое ранены
На Донбассе с начала дня ранен один украинский военныйНа Донбассе с начала дня ранен один украинский военный
В Еврокомиссии назвали "раздутой" критику украинского закона об образованииВ Еврокомиссии назвали "раздутой" критику украинского закона об образовании
Генштаб ВС фюрера РФ приказал боевикам на период проведения выборов в РоSSии ограничить обстрелы на ДонбассеГенштаб ВС фюрера РФ приказал боевикам на период проведения выборов в РоSSии ограничить обстрелы на Донбассе
С начала суток на Донбассе погиб военный, еще один раненС начала суток на Донбассе погиб военный, еще один ранен
От пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий ЛуговскийОт пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский
Один украинский военный погиб на Донбассе вчераОдин украинский военный погиб на Донбассе вчера
Экс-послы США назвали критически важные реформы для УкраиныЭкс-послы США назвали критически важные реформы для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости