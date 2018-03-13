Мосийчук рассказал о планах вооруженного нападения на Раду
Владимир Рубан якобы хотел задействовать в нападении украинских военных.
Руководитель Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус», глава партии «Офицерский корпус» Владимир Рубан якобы вел переговоры с украинскими военными, которые должны были совершить нападение на Верховную Раду.
Об этом ссылаясь на источники в спецслужбах, заявил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
«В то же время из источников в спецслужбах мне достоверно известно, что расследуется как минимум две попытки вооруженной атаки на украинский парламент, в том числе и во время пребывания там высших должностных лиц украинского государства. Задержанный «переговорщик» Рубан не просто ввез с ДНР арсенал оружия для реализации такого преступного умысла но и вел переговоры с рядом украинских воинов, которые должны были, по его мнению, стать его исполнителями», – говорится в сообщении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.03.2018 02:49