Эстония обвинила РоSSию в нарушении воздушного пространства

В Минобороны РФ обвинение опровергли.

Эстония 12 марта заявила, что роSSийский военный транспортный самолет нарушил воздушное пространство страны в Балтийском море неподалеку от острова Вайндлоо.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Военнослужащие Эстонии заявили, что самолет Ил-76 провел меньше минуты в воздушном пространстве страны. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с аэронавигационной службой Эстонии... Министерство иностранных дел Эстонии передало роSSийскому послу ноту протеста по поводу этого инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот инцидент стал первым выявленным нарушениям воздушного пространства Эстонии со стороны РоSSии в этом году - после того, как балтийская страна сообщила о нескольких подобных инцидентах в 2017 и 2016 годах.

В свою очередь, Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии.

"Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств не были нарушены, что подтверждается объективными средствами мониторинга", - говорится в сообщении роSSийского Минобороны.