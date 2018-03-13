Эстония обвинила РоSSию в нарушении воздушного пространства

В Минобороны РФ обвинение опровергли.

Эстония обвинила РоSSию в нарушении воздушного пространства
Ил-76 (архивное фото)
Фото: www.rbc.ua

Эстония 12 марта заявила, что роSSийский военный транспортный самолет нарушил воздушное пространство страны в Балтийском море неподалеку от острова Вайндлоо.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Военнослужащие Эстонии заявили, что самолет Ил-76 провел меньше минуты в воздушном пространстве страны. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с аэронавигационной службой Эстонии... Министерство иностранных дел Эстонии передало роSSийскому послу ноту протеста по поводу этого инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот инцидент стал первым выявленным нарушениям воздушного пространства Эстонии со стороны РоSSии в этом году - после того, как балтийская страна сообщила о нескольких подобных инцидентах в 2017 и 2016 годах.

В свою очередь, Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии.

"Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств не были нарушены, что подтверждается объективными средствами мониторинга", - говорится в сообщении роSSийского Минобороны.


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