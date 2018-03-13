Фигуранта "дела 2 мая" Мефедова суд оставил под стражей
Другой меры пресечения при таких статьях закон не предусматривает.
Киевский райсуд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигуранта "дела 2 мая" гражданина РФ Евгения Мефедова.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Сегодня, 12 марта, Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения в отношении фигуранта "дела 2 мая" Мефедова. Гражданин РоSSийской Федерации обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины", - отметили в суде.
Согласно сообщению, на подготовительном заседании прокурор заявил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, ссылаясь на то, что лицо, которому инкриминируется совершение тяжких преступлений, является гражданином другого государства и может скрываться от суда, чтобы избежать правосудия.
Со своей стороны, адвокат подсудимого ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Рассмотрев ходатайство, суд вынес решение - продолжить содержать обвиняемого под стражей, отметив, что избрание такой меры пресечения является обоснованным, поскольку риски не снизились и не исчезли.
Кроме того, суд сообщил, что мужчина обвиняется в совершении преступления, по которым, согласно требованиям закона, предусмотрена возможность единственного вида меры пресечения - содержание под стражей.
Напомним, 18 сентября 2017 года Мефедов вместе с группой из двух десятков одесских "антимайдановцев" был оправдан по делу об организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы (в части событий на Греческой площади).
Мефедова сразу же задержали повторно по новому подозрению.
Вместе с ним был задержан Сергей Долженков (Капитан Какао), его отправили под суд в начале 2018 года.
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