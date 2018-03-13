Савченко могла бежать в РоSSию, - Тетерук
«Как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора».
Народный депутат Надежда Савченко могла бежать в РоSSию.
Об этом LB.ua заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», - заявил он.
Тетерук не исключил, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Владимира Рубана и ее вызовом на допрос в СБУ.
«Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора», - сказал он.
В свою очередь член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и нардеп «Народного фронта» Юрий Береза добавил, что ««Надя-торпеда» очень предсказуема». И поэтому делает все, чтобы оттянуть встречу и серьезный разговор с украинскими спецслужбами.
«Естественно, с этой целью она покинула Украину. Не сомневаюсь, что после такой беседы с нашими спецслужбами будут все основания для лишения ее депутатской неприкосновенности. Уверен, что голосов за это решение в сессионном зале будет больше, чем достаточно. Она для нас давно предатель национальных интересов, который играет на стороне РоSSии», - считает парламентарий.
Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, но "сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции".
Напомним, Рубан был задержан 8 марта с большим арсеналом оружия в пункте пропуска при выезде из "ДНР". Его подозревают в подготовке покушения на руководство страны. Савченко хотела взять Рубана на поруки, но суд постановил арестовать его на два месяца - до 6 мая без определения залога.
Год назад Савченко и Рубан ездили в исправительную колонию в оккупированной Макеевке, где содержатся украинские военнопленные.
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