Путин: Песков «несет иногда такую пургу»

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу».

Об этом он сказал в интервью NBC, передает Интерфакс.

«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу». Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — поделился президент с американской журналисткой.

«Неужели вы думаете, что я каждого контролирую?» — сказал он.

Комментируя эти высказывания президента, Песков подчеркнул, что «работа с президентом всегда сопровождается критикой, критикой со стороны главы государства».

«Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный рабочий процесс», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, критика со стороны президента «иногда бывает более напряженной, иногда менее напряженной, но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был бы критикуем своим руководством».

«Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», — считает Песков.

При этом на вопрос, как часто Песков высказывает свое частное мнение, тот ответил: «Я никогда свое частное мнение не излагаю, об этом не может идти речи».