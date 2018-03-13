The Sun: Зять Березовского в Британии, вероятно, пережил отравление

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Зятя покойного роSSийского бизнесмена Бориса Березовского Георгия Шуппе, вероятно, пытались отравить за несколько недель до аналогичного происшествия в Солсбери с бывшим роSSийским разведчиком Сергеем Скрипалем.

Об этом пишет британское издание The Sun.

46-летний Шуппе был госпитализирован в декабре прошлого года из своего особняка в графстве Суррей. Было проведено расследование, однако вскоре закрыто, а Шуппе выписали через 10 дней.

На волне инцидента с отравлением Скрипаля соседи Шуппе сообщили СМИ, что бизнесмен, вероятно, стал жертвой нападения. Один из охранников дома бизнесмена заявил The Sun, что сейчас с Шуппе все в порядке. Один из родственников бизнесмена на вопрос об отравлении ответил: «Да». Но, «видимо, он не хочет, чтобы о нем много знали».

Издание пишет, что за три месяца до вероятного отравления суд отклонил ходатайство РоSSии об экстрадиции Шуппе.

РоSSийские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева, а потом – организации его убийства. Юристы Шуппе утверждают, что такие обвинения являются следствием политического преследования бизнесмена путинским режимом.

Минеев в 1990-е годы основал сети магазинов «Партия» и «Домино», а позже жил на доходы от коммерческой недвижимости. Он был убит киллером в подмосковном городе Королеве в январе 2014 года. Подозревают, что это связано с попыткой рейдерского захвата недвижимости Минеева.

В связи с убийством в РФ в розыск объявили предпринимателей Шуппе и Некрича. В 2015 году они были заочно арестованы.

Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского Екатерине. Сейчас они в разводе. Некоторое время Шуппе был деловым партнером Березовского. В РоSSии в 90-е он стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании Cityline, а сейчас занимается венчурными инвестициями.

Источник: Гордон


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