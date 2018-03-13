Умер бывший "бухгалтер Освенцима"

Виновный в пособничестве убийству не менее 300 тысяч человек Оскар Гренинг умер в возрасте 96 лет.

Бывший член НСДАП, унтершарфюрер СС Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", умер в прошлую пятницу, 9 марта, передает DW.

Немецкое интернет-издание Spiegel Online сообщило об этом в понедельник, 12 марта, со ссылкой на представителя прокуратуры Ганновера.

Информацию о смерти 96-летнего Гренинга агентству epd подтвердил также адвокат Гренинга. Он отметил, что проинформировал об этом прокуратуру.

Как сообщалось, в июле 2015 года суд Люнебурга приговорил бывшего эсэсовца к четырем годам тюрьмы за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч человек. Гренинг, поступивший добровольцем на службу в ряды СС, с сентября 1942 года по октябрь 1944 года заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.

В конце 2017 Конституционный суд ФРГ отказал 96-летнему "бухгалтеру Освенцима" в отсрочке приговора.