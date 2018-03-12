Скандал вокруг госдотаций в АПК может стать причиной аннулирования нового транша ЕС - евродепутаты

В политике Европейского союза по поддержке и субсидированию стран, нуждающихся в помощи, возникли новые противоречия. На этот раз речь идет о том, как Украина реализует внутреннюю дотационную политику агропромышленного комплекса.

7 марта в Европейском парламенте был проведен круглый стол, на котором Депутаты Фульвио Мартушчелло и Альберто Сирио инициировали дискуссию на тему непрозрачности распределения государственных дотаций в украинском АПК, сообщает Новое время . В частности, евродепутаты видят в схеме распределения признаки коррупции и считают, что это может негативным образом повлиять на выделение Украине нового транша финансовой помощи ЕС .

Европейский союз всегда видел и видит в будущем Украину своим стратегическим партнером. ЕС и МВФ уже много лет выделяют финансовую помощь на реформирование и поддержку важных политико-экономических сфер Украины. Так в 2015 году ЕС выделил Украине в рамках программы макрофинансовой помощи €1,8 млрд, а МВФ — $17,5 млрд. Ни в первом, ни во втором случае Украина не смогла получить деньги в полном объеме из-за того, что не выполнила требования ЕС и МВФ до установленного срока, в том числе связанные с внедрением антикоррупционных реформ.

Дискуссия в Европарламенте неслучайно инициирована именно сейчас. 28 февраля 2018 года Еврокомиссия согласовала для Украины новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд двумя траншами по €500 млн каждый. Если в ближайшие месяцы предложение Еврокомиссии одобрят Европарламент и Совет Европы, первый транш Украина сможет получить уже в июле — сентябре текущего года. Новые требования ЕС , как и предыдущие, будут связаны с борьбой с коррупцией в Украине.

По словам представителя Аграрного комитета в Европарламенте, депутата Альберто Сирио, агропромышленный сектор в Украине — один из важнейших в экономике страны, это ведущая экспортной отрасль, которая имеет значительный потенциал роста. Сельское хозяйство в Украине всегда имело поддержку государства, которая в том числе и дала основу для его динамичного развития, однако последние изменения в части государственных дотаций привлекли внимание и вызывают сомнения европейских депутатов в справедливости их распределения.

4 млрд грн государственных дотаций, согласованных в 2017 году Верховной Радой для всего АПК Украины, по мнению европарламентариев, непомерно малая сумма для поддержки крупнейшего сектора экономики. «В условиях ограниченного бюджета было бы логичным субсидировать тех участников рынка, которые наиболее нуждается в поддержке государства. Однако мы видим, что 35% государственных дотаций всего украинского АПК были распределены в пользу одного из крупнейших агрохолдингов страны — промышленного монополиста Мироновский хлебопродукт, который занимается производством куриного мяса и имеет самую высокую доходность в отрасли. Главный акционер компании входит в рейтинг Forbes богатейших людей планеты. При этом в украинском агросекторе десятки тысяч малых и средних фермерских предприятий, которые действительно остро нуждаются в помощи, среди них предприятия зернового сектора, которые вообще не попали в список дотируемых направлений, — отметил Альберто Сирио.

«Новые требования ЕС по выделению финансовой помощи Украине будут связаны, в том числе с внедрением реальных инструментов борьбы с коррупцией. Средства, предоставляемые Украине из Брюсселя, включают деньги налогоплательщиков ЕС . Вот почему мы внимательно следим за тем, как Украина выполняет свои обязательства и в целом реализует государственную политику», — заявил депутат Европарламента Фульвио Мартушчелло.

«Мы обращаемся к государственным органам власти Украины: Президенту Украины, Премьер-министру, профильным комитетам Парламента и призываем их обратить пристальное внимание на схемы формирования государственных дотаций в АПК и принципы их распределения в 2018 году и в дальнейшем. В условиях ограниченности бюджетных средств на поддержание украинских аграриев дотационные программы должны быть направлены на защиту интересов тех участников сектора, которые действительно в них нуждаются. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут выстроены открытые и прозрачные отношения между бизнесом и властью в Украине, как это работает в Европе и других развитых странах», — заявил Альберто Сирио.