ГПУ "заморозила" дело Саакашвили

Генпрокуратура будет обращаться в правоохранительные органы других государств.

ГПУ "заморозила" дело Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: Сергей Нужненко

Генеральная прокуратура 6 марта приостановила расследование дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в содействии участникам преступной группировки.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

В постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского указывается, что досудебное расследование приостановлено в связи с "необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Сроки расследования уголовных производств в Украине ограничены, однако если расследование приостановлено, период до возобновления дела не учитывается.

Напомним, Саакашвили вменяют получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). По этому делу политик был помещен под ночной домашний арест, но когда срок меры пресечения истек, ГПУ не подала ходатайство о ее продлении. Сперва замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что у прокуроров "не хватило рук" для этого и ходатайство будет подано, но вскоре генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что, поскольку Саакашвили исправно ходит на допросы, домашний арест больше не нужен. Истечение меры пресечения сняло формальные преграды для выдворения Саакашвили.

12 февраля пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии. Из Польши он улетел в Нидерланды, где получил удостоверение личности.


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