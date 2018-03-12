Гройсман попросил проверить заявления Ляшко по 4G-тендерам

Президент Петр Порошенко высказывал удовлетворение результатами конкурса.

Гройсман попросил проверить заявления Ляшко по 4G-тендерам
Фото: пресс-служба президента

Премьер Владимир Гройсман попросил правоохранительные органы проверить озвученную главой Радикальной партии Олегом Ляшко информацию о нарушениях в тендере на получение операторами мобильной связи лицензий на 4G-связь.

"Сегодня лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обнародовал заявление о том, что открытый конкурс по продаже лицензий на стандарт мобильной связи 4G мог пройти непрозрачно, а стоимость выданных лицензий могла бы быть значительно выше. Ответственным за проведение открытого конкурса является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, орган, независимый от правительства. Но правительство не может не отреагировать на заявление о возможном вреде, причиненном государству", - написал премьер в фейсбуке.

"Поэтому я обратился в правоохранительные органы провести тщательную проверку всех изложенных фактов", - добавил он.

Ранее в понедельник Ляшко обнародовал на заседании согласительного совета парламента позицию фракции с требованием отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц и выставить лицензии на повторные торги.

"Мы подсчитали: украинский бюджет в результате занижения в 15 раз стартовой цены на продажу 4G частот, потерял 15 млрд грн. У меня вопрос к президенту Украины – где $550 млн, которые у вас под носом провели мимо государственного бюджета? У меня вопрос к НАБУ – где ваша борьба с коррупцией?" - сказал он.

По словам Ляшко, Радикальная партия требует от НАБУ, Генеральной прокуратуры Украины и премьер-министра действий по отмене результатов тендера на 4G-лицензии.

Напомним, большая тройка украинских мобильных операторов 6 марта обязалась заплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G). Президент Петр Порошенко присутствовал на объявлении результатов конкурса и высказывал удовлетворение ими.

Запуск технологии 4G в диапазоне 1800 МГц ожидается к июлю текущего года.


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