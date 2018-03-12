ГБР начало набирать следователей

При этом бюро пока не может набирать оперативных работников.

ГБР начало набирать следователей
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Объявлен конкурс на 219 должностей центрального аппарата Государственного бюро расследований, в том числе на 152 должности следователей бюро.

Об этом сообщается в фейсбуке ГБР.

Условия проведения конкурса и перечень должностей доступны по ссылке. Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно.

Это первая волна, вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления.

В то же время до внесения изменений в закон "О Государственном бюро расследований" невозможен конкурс на должности работников оперативных подразделений (изменениями в закон определяется должность оперативного работника).


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