ГБР начало набирать следователей
При этом бюро пока не может набирать оперативных работников.
Объявлен конкурс на 219 должностей центрального аппарата Государственного бюро расследований, в том числе на 152 должности следователей бюро.
Об этом сообщается в фейсбуке ГБР.
Условия проведения конкурса и перечень должностей доступны по ссылке. Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно.
Это первая волна, вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления.
В то же время до внесения изменений в закон "О Государственном бюро расследований" невозможен конкурс на должности работников оперативных подразделений (изменениями в закон определяется должность оперативного работника).
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