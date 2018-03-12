Харьковских террористов приговорили к 6 и 11 годам лишения свободы

Их признали виновными в ряде преступлений, совершенных в 2014-2015 годах.

Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор трем террористам, которые в 2014-2015 годах устроили целый ряд взрывов и обстрелов на территории региона. Двое из них получили 11 лет лишения свободы, так как отказывались сотрудничать со следствием, третий признал свою вину - и получил 6 лет.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.

Подсудимым инкриминировали обстрел из гранатомета зданий Фрунзенского и Орджоникидзевского военкоматов (сентябрь 2014 года), попытка обстрела из РПГ-22 емкости с топливными материалами (октябрь 2014 года), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014 года), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частного юридического учреждения (сентябрь 2014 года) и ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года).

Подсудимые, получившие по 11 лет, признаны виновными по ч.2 ст.15 ч.2 ст.258, ч.2 ст.258, ч.1 ст.263, ч.1 ст.396 УК Украины (покушение на совершение теракта; совершение терактов; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; сокрытие преступления). Мужчина, получивший 6 лет, - только по ч.1 ст.263, ч.2 ст.258, ч.1 ст.396 УК.

Приговор пока не вступил в силу, так как будет апелляция.