Еврокомиссия озвучила требование к "Газпрому" по "газовой войне" с Украиной

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РоSSийский «Газпром» обязан выполнить свои обязательства перед Европой в части поставок газа и решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Федерика Могерини после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает Сегодня.

«По нашему мнению, «Газпром» должен полностью выполнять свои договорные обязательства, и ЕК сейчас прилагает значительные усилия для того, чтобы оказать содействие этой ситуации. Хочу выразить наши слова поддержки и поощрение относительно реформ и возобновления территориальной целостности Украины», – отметила Могерини.

Кроме того, на выплате 2,5 млрд долларов «Нафтогазу» Россией настаивает украинское правительство.

«Украина как демократическое, цивилизованное государство не дает оценку суду. Мы говорим о том, что его надо выполнять. И требуем от РоSSии, «Газпрома», выполнить решение Стокгольмского арбитража», – сказал Гройсман.

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» заплатить НАК «Нафтогаз Украина» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

6 марта «Газпром» оспорил решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года. В свою очередь в «Нафтогазе» сообщили, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.

Кроме того, РоSSия заявила, что будет разрывать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это, по мнению Киева, нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко уверял, что роSSийский «Газпром» в полном размере выплатит Украине 2,56 млрд долларов по итогам двух арбитражных споров, а сам этот вопрос имеет геополитическое значение.


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