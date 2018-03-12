Страны-члены НАТО плохо подготовлены к сдерживанию роSSийской агрессии - The Economist

РоSSия_НАТО

РоSSия лучше подготовлена к наземной операции у своих границ из-за способности быстро мобилизовать силы и технику.

Такое мнение высказал американский аналитический центр RAND в своем отчете, передает ZN.UA со ссылкой на The Economist.

Несмотря на то, что США и союзники НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 млрд долларов, а РоSSия лишь 52 миллиарда, исследователи считают, что ситуация несколько изменилась и РФ будет иметь значительное преимущество в любой конфронтации с НАТО вблизи своих границ.

«Сейчас командующие НАТО опасаются, что РоSSия может сосредоточить в течение короткого периода времени огромное количество боевой силы в Балтийском регионе», – говорится в статье.

Так, из-за лучшего внутреннего сообщения боевые танки РоSSии могут превышать количественно НАТОвские примерно 5,9 к 1; в пехотных боевых машинах – 4,6 к 1; в ракетной артиллерии – 270 к ни одному.

«И хотя НАТО будет пользоваться преимуществами в боевых самолетах, их эффективность будет значительно уменьшена, когда они столкнутся с мощной интегрированной системой противовоздушной обороны», — считают аналитики RAND.

Издание также отмечает, что в отличие от РоSSии, НАТО пренебрегает сохранением своей военно-транспортной инфраструктуры времен Холодной войны. Так, железнодорожные системы не предназначены для перевозки тяжелых грузовых автомобилей, а мосты не могут выдержать веса танков.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сейчас адаптирует и внедряет самое сильное подкрепление коллективной обороны со времен Холодной войны, однако заверил, что не хочет новой гонки вооружений.


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