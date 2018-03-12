Порошенко выступил за введение "нулевого декларирования"

"Нельзя говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен".

Порошенко выступил за введение "нулевого декларирования"
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко выступил за принятие закона о так называемом нулевом декларировании - разовом декларировании всего имущества, которое не будет проверяться на законность происхождения.

"Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Порошенко предложил присутствующим присоединиться к разработке соответствующего законопроекта.

"Я не буду его подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить, в первую очередь, малый и средний бизнес", - отметил президент.

Напомним, всеобщее декларирование доходов, которое предполагает разовую процедуру бесплатной налоговой амнистии, обсуждается в Украине еще со времен Виктора Януковича, однако до принятия в парламенте соответствующего законопроекта дело пока не дошло.


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