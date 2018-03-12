Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана

Генпрокурор надеется, что депутат явится к следователю.

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

" СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", - сказал Луценко.

"Хотел бы обратиться к нардепу Савченко: если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, завтра она должна быть в СБУ ", - добавил генпрокурор.

Напомним, Рубан был задержан 8 марта с большим арсеналом оружия в пункте пропуска при выезде из "ДНР". Его подозревают в подготовке покушения на руководство страны. Савченко хотела взять Рубана на поруки, но суд постановил арестовать его на два месяца - до 6 мая без определения залога.

Год назад Савченко и Рубан ездили в исправительную колонию в оккупированной Макеевке, где содержатся украинские военнопленные.