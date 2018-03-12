Профильный комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Бакулина

Он проходит по делу о "вышках Бойко".

Профильный комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Бакулина
Фото: 112.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законными три представления генерального прокурора о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Евгения Бакулина.

"Собранные доказательства на Бакулина имеют достаточно оснований подозревать его в совершении особо тяжких коррупционных преступлений", - говорится в решении комитета.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, который представлял позицию следствия на заседании комитета, сказал, что Бакулин уже несколько лет находится за пределами Украины и не появляется на заседания Верховной Рады.

"Следствие не может установить место его нахождения. Мы обратились к его адвокатам с просьбой предоставить нам информацию о месте его нахождения для того, чтобы законно передать все процессуальные документы. Однако адвокат в телефонном разговоре отказал нам в этом. Это первое обстоятельство, которое ведет нас к единственно возможному логического вывода - господина Бакулина надо объявить в розыск. Для этого требуется разрешение Верховной Рады не только на его привлечение к уголовной ответственности, но и задержание", - заявил Луценко.

Депутат якобы находится на лечении, но глава регламентного комитета Павел Пинзеник в свою очередь сообщил, что от Бакулина "есть два документа, которые указывают два разных места лечения".

Напомним, 16 февраля Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бакулина в рамках расследования аферы с закупкой "вышек Бойко" по завышенной стоимости.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду.

Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу".


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