Рада вернула на доработку два законопроекта о водном транспорте

Первый набрал 216 голосов, второй поддержало только лишь 159 депутатов.

Верховная Рада вернула на доработку в профильный комитет два законопроекта «О внутреннем водном транспорте», которые существенно отличаются друг от друга. Голосов не хватило как законопроекту №2475а, который продвигает Мининфраструктуры, так и №2475а-3, основным автором которого является нардеп Андрей Вадатурский.

Первый набрал 216 голосов, второй поддержало только лишь 159 депутатов. Как отмечает эксперт Вячеслав Коновалов в своей статье изданию «Цензор», отсутствие отраслевого закона мешает развитию компаний, заинтересованных в грузовых речных перевозках («Укрречфлот», «Бунге Украина», Cargill и т.д.). Но выигрывает зернотрейдер «Нибулон», который имеет практически монопольное положение в каботажных перевозках. Совладелец «Нибулона» Андрей Вадатурский шел в парламент ради лоббирования интересов этой компании. И первоочередная задача была – не допустить на украинские реки суда под иностранным флагом, что предусматривает законопроект №2475а. Стараниями «Нибулона», у которого есть более 70 единиц флота и речные элеваторы, в прошлом году появился альтернативный законопроект №2475а-3, который такой допуск к работе в каботаже судов под иностранным флагом не допускает, говорится в статье.

Как отмечает «Цензор», за стремлением «Нибулона» провалить законопроект №2475а может стоять страх перед финансовым крахом. «Нибулон» имеет преимущество – благодаря собственному флоту, он не тратится на более дорогой фрахт судов под иностранным флагом. Речной флот «Нибулона» может не выдержать здоровой конкуренции и низких цен на перевозки. Став менее конкурентоспособным, «Нибулон» рискует не расплатиться по кредитам, которые активно брал ранее, в первую очередь у Европейского банка реконструкции и развития. «Инвестиции не оказывают должного позитивного эффекта. К примеру, в 2014 года выручка агрохолдинга составляла $1,16 млрд., но отчетный период «Нибулон»закончил с убытков в размере $243,7 млн. В свою очередь в 2015 году выручка сократилась до $540 млн., при этом убытки составили $92 млн.

По мнению экспертов, вполне логично, что при таких финансовых показателях компания «Нибулон»не в состоянии самостоятельно отвечать по обязательствам, и вынуждена прибегать к внешним заимствованиям. Причиной убыточности крупнейшего зернового экспорта является реализация экономически сомнительных крупных проектов, которые требует значительного финансирования, об этом писал «Капитал» еще в мае прошлого года. По мнению многих опрошенных экспертов, с каждым годом «Нибулон» все больше напоминает огромный мыльный пузырь, который продолжает функционировать благодаря внешним кредитам», - говорится в публикации.

« СМИ подозревают, что "Нибулон" слишком погряз в кредитах, и не обанкротиться ему помогают только очередные поступления от тех же банкиров. Сам "Нибулон" уверял, что рассчитывается по кредитам вовремя. Но свою финансовую отчетность старательно скрывает. Не потому ли, что цифры покажут реальные угрозы для компании?», - отмечает эксперт.