"Народный фронт" требует принять закон о государственном языке

Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций.

"Народный фронт" требует принять закон о государственном языке
Фото: РБК

Фракция «Народный фронт» настаивает на рассмотрении на этой пленарной неделе в первом чтении законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

«Народный фронт» настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (5670-д). Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале есть компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта», - отметил он.

Максим Бурбак подчеркнул, что на сегодня нет закона о государственном языке, существует только норма Конституции, поэтому парламент должен выполнить свой долг и принять закон о государственном языке.

«Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что: «Государственным языком в Украине является украинский язык». В конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным подрывной закон парочки «регионалов», который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал - восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг должны выполнить мы», - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного имеет широкую поддержку среди экспертов, общественности и ученых.

«Академическая среда и украинские интеллектуалы активно поддерживают этот законопроект. Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша фракция настаивает на его скорейшем принятии. Защита и утверждение украинского языка - это вопрос национальной безопасности и противодействие гибридной агрессии «русского мира»», - отметил Максим Бурбак.


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