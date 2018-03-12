ЕС запустил коммуникационную кампанию для украинцев "Прямуємо разом"

"Мы хотим, чтобы граждане этой страны знали о поддержке ЕС".

ЕС запустил коммуникационную кампанию для украинцев "Прямуємо разом"
Фото: Макс Левин

Представительство Европейского Союза запустило коммуникационную кампанию "Прямуємо разом", ее цель - повысить осведомленность граждан Украины о преимуществах и возможностях сотрудничества ЕС и Украины.

Об этом говорится на сайте представительства.

"Мы начали общенациональную коммуникационную кампанию с целью продемонстрировать преимущества сотрудничества Украины и ЕС для украинцев уже сегодня. Мы хотим, чтобы граждане этой страны знали о поддержке ЕС и использовали возможности, которые предоставляют наши проекты, например, молодежи, бизнесу или культурным и образовательным учреждениям. В партнерстве с украинским правительством такое сотрудничество приведет к позитивным изменениям и улучшит жизнь украинских граждан", - заявил посол Хьюг Мингарелли.

Кампания будет касаться зоны свободной темы торговли, восстановления восточных регионов, децентрализации. Кроме того, она будет освещать основные программы и инициативы Евросоюза, такие как "Горизонт 2020", EU4Business, "Креативная Европа".

Кампания "Прямуємо разом" начинается 12 марта на телевидении, после чего подробная информация о проектах и программы ЕС будет распространена в печатных и онлайн-СМИ, а также через внешнюю рекламу.

Напомним, президент Петр Порошенко рассчитывает, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Евросоюзе. Однако сейчас европейцы разделены в своем отношении к вступлению Украины в Европейский союз. Поддерживают интеграцию Украины 48%, не поддерживают - 52%.


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