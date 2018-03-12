ЕС запустил коммуникационную кампанию для украинцев "Прямуємо разом"

"Мы хотим, чтобы граждане этой страны знали о поддержке ЕС".

Представительство Европейского Союза запустило коммуникационную кампанию "Прямуємо разом", ее цель - повысить осведомленность граждан Украины о преимуществах и возможностях сотрудничества ЕС и Украины.

Об этом говорится на сайте представительства.

"Мы начали общенациональную коммуникационную кампанию с целью продемонстрировать преимущества сотрудничества Украины и ЕС для украинцев уже сегодня. Мы хотим, чтобы граждане этой страны знали о поддержке ЕС и использовали возможности, которые предоставляют наши проекты, например, молодежи, бизнесу или культурным и образовательным учреждениям. В партнерстве с украинским правительством такое сотрудничество приведет к позитивным изменениям и улучшит жизнь украинских граждан", - заявил посол Хьюг Мингарелли.

Кампания будет касаться зоны свободной темы торговли, восстановления восточных регионов, децентрализации. Кроме того, она будет освещать основные программы и инициативы Евросоюза , такие как "Горизонт 2020", EU4Business, "Креативная Европа".

Кампания "Прямуємо разом" начинается 12 марта на телевидении, после чего подробная информация о проектах и программы ЕС будет распространена в печатных и онлайн-СМИ, а также через внешнюю рекламу.