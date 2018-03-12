БПП и "НФ" договорились о назначении Смолия главой НБУ

Блок Петра Порошенко пошел навстречу "Народному Фронту" в вопросах назначения омбудсмена и руководителя Счетной палаты.

Парламентские фракции, входящим в коалицию, договорились о назначении на этой неделе главы НБУ, Счетной палаты и омбудсмена. Об этом в комментарии LB.ua заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.

«Для нас ключевое — получить нового главу Нацбанка. Госпожа Гонтарева уже готова прийти в парламент с отчетом и выступать с трибуны. Наша фракция в полном составе будет голосовать за ее отчёт и назначение Смолия на пост руководителя Нацбанка. Насколько я знаю, поддержка других фракций тоже есть. Поэтому на этой неделе, в четверг, могу сказать, что вероятность голосования за отставку Гонтаревой и назначение Смолия очень велика», — заявил он.

В то же время, как сообщил источник из руководства фракции БПП, ранее существовавшие разногласия в коалиции по кадровым вопросам, на данный момент сняты.

«Претензии «Народного фронта» по назначению заместителей главы Нацбанка и голосование Смолия разведены. Эти вопросы теперь не связаны. Потому что мы пошли навстречу «Народному фронту» в вопросе назначения омбудсмена и главы Счетной палаты. Все эти вопросы «в пакетной договоренности» будем голосовать в четверг. Теперь главная задача - обеспечить явку нардепов для принятия этих решений. С этим сложнее всего, поскольку на этой пленарной неделе запланировано достаточно много всяких выездных делегаций», — добавил он.

Напомним, представление об увольнении Валерии Гонтаревой назначении на должность главы НБУ Смолия президент Петр Порошенко подал в парламент ещё 18 января. Однако на голосование оно не выносилось из-за отсутствия голосов.