"Батькивщина" обратилась в ГПУ и НАБУ из-за приватизации ГТС

Сделку в партии называют "большой аферой".

Фракция «Батькивщина» обращается к Генеральной прокуратуре и НАБУ относительно намерений незаконной приватизации украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба партии.

«Власть за спиной украинцев планирует абсолютно бесплатно передать 49% нашей ГТС в управление иностранным компаниям. Идеологом этой схемы выступает главный коррупционер Украины - Петр Порошенко», - сказал он.

«Это не инвестиционный проект, это большая афера», - заявил народный депутат от фракции.

По убеждению фракции «Батькивщина», украинской ГТС должна управлять исключительно украинская государственная компания со стопроцентной государственной собственностью.

При этом Власенко призвал лидеров фракций объединиться вокруг законопроекта, внесенного «Батькивщиной», о запрете теневой приватизации и любых манипуляций со структурой собственности украинской ГТС (№ 8107).

По его убеждению, это будет настоящим тестом для парламента на патриотизм и на защиту национальных интересов.

Политик напомнил, что в 2007 году парламент уже защищал газотранспортную систему от продаж. Тогда за закон авторства Юлии Тимошенко проголосовало рекордное количество депутатов - 430.

«Сегодня в Украине осталось два крупных богатства - украинская сельскохозяйственная земля и украинская ГТС. Оба эти богатства уникальны. По оценкам экспертов, газотранспортная система добавляет в государственный бюджет Украины более 2 млрд. Долл. ежегодно », - отметил он.

При этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета из-за болезни.