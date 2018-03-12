Порошенко: "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера

Украина снова призывает ЕС отказаться от проекта "Северный поток - 2".

Президент Петр Порошенко считает, что "Газпром", отказавшись поставлять Украине газ по предоплате, окончательно потерял имидж надеждного партнера.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.

"Учитывая текущую ситуацию, мы должны сделать важные выводы. Первое, Газпром окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского союза и для Украины. Во-вторых, Газпром, а точнее Кремль, четко засвидетельствовал намерение использовать и в будущем вопросы поставки газа в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и решениями судов", - сказал президент Украины.

Порошенко сказал, что Украина снова призывает европейских партнеров отказаться от строительства газопровода "Северного потока - 2", потому что тот угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Евросоюза .

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

"Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" вернул деньги из-за претензий к документам, предоставленным "Нафтогазом".